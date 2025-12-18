交通安全研修会ですぐにリセットできるヘアスタイリング方法を実践する高校生ら＝18日午後、兵庫県西脇市髪形の崩れを気にする高校生に自転車で移動する際のヘルメット着用を促そうと、兵庫県と県警が18日、花王グループの担当者を招いた交通安全研修会を県立西脇高（西脇市）で開き、すぐにリセットできるヘアスタイリング方法を伝授した。県内で昨年起きた自転車事故で死傷した高校生のヘルメット着用率は4.6％。2023年の警