元中日監督の谷繁元信氏が１７日（日本時間１８日）、自身のインスタグラムに新規投稿。米ハワイで行われている名球会イベントで、ゴルフコンペの模様を公開した。自撮りする谷繁氏の背後に映っていたのは巨人・坂本勇人内野手と元ヤクルトの宮本慎也氏。坂本が中腰で笑みを浮かべながらピースサインを繰り出し、宮本氏はその背後でカメラを見つめている。２人は球団の垣根を越えた師弟関係だ。２０１２年１月の自主トレで坂