月島琉衣（17）が18日、都内で「ラストマン」レッドカーペットセレモニーに登場した。福山雅治（56）主演の「映画ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督）が24日公開、完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が28日午後9時からTBS系で放送される。映画にゲスト出演する月島は、白いブラウスに黄色のリボンを合わせて登場。「ラストマンチームに入れてすごく幸せでしたし、この壮大な物語を早くお