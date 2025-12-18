去年1年間に県内では349件の火事があり、28人が死亡したことが消防庁のまとめでわかりました。去年10月時点の人口比で、秋田は47都道府県中2番目に死者の割合が高くなっています。消防庁が先月発表した去年1年間の火災の状況によりますと、県内では349件の火災が発生しました。おととしよりも31件増えています。このうち建物火災が178件でした。出火原因で一番多かったのは枯草などを燃やした「火入れ」で27件、次いで「コンロ」が