ライアン・ゴズリング主演映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が2026年3月20日に日米同時公開されることが決定。IMAX上映も決定し、あわせて日本版ポスターが公開された。 参考：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』新予告公開エイリアン“ロッキー”の姿が明らかに 『レゴ®ムービー』のフィル・ロード＆クリストファー・ミラーが監督を務めた本作は、202