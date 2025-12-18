にしなが、3rdフルアルバム『日々散漫』を2026年3月18日にリリースする。 （関連：にしなの音楽の核心とは何なのか？尊い祈りを鳴らした国際フォーラムワンマン『MUSICK』） 約3年半ぶりの同アルバムは、「ホットミルク」「春一番」「シュガースポット」「わをん」「輪廻」「パンダガール」などの既発楽曲に加え、新録8曲を含む全21曲を収録。 3形態でのリリースとなり、入門編として手