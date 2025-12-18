カラノアが、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」のCDを12月17日にリリースした。 （関連：【画像あり】カラノア、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールED主題歌「番」アニメ描き下ろしデザインのジャケ写） 同楽曲は、雄大（Vo/Gt）が描き上げた、カオスな音像の中を一心不乱に駆け抜けるようなロックチューン。先の読めない音楽展開が『ガチアクタ』の世界観を表現している。重