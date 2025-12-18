錯乱する義姉▶▶この作品を最初から読むまま代は夫の夫彦と息子・ぷに太郎の3人暮らし。ある日、父・とと次郎が再婚相手・トメ枝とその娘・まりんを紹介してきたことから、平穏な日常が崩れ去ってしまいます。「知り合って1週間で結婚」というトメ枝とまりんの非常識&ふてぶてしすぎる態度に、まま代たちはドン引き。実家の汚部屋化、まま代宅へのアポなし突撃はほんの序章にすぎず、突然現れたモンスター級義母＆