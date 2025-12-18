立飛ホールディングスとNTT東日本は12月27日13時30分から、VALORANTファン注目のイベント「立川立飛eスポーツフェス2025」をTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京都立川市）で開催する。チケットは23日23時59分まで販売中だ。価格は1階席が4500円、2階席が3000円、3階席が2000円。●高杉真宙さん、伊織もえさんがカスタムマッチに参戦！来場者全員にグッズをプレゼント！イベントは、スペシャルゲストをリーダーに、トッププレイヤー