SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が自身のInstagramを更新。東京での食事風景や街歩きショットなど、プライベート感あふれる写真を公開し、ファンの注目を集めている。 【写真＆動画】ミンギュの“彼氏感”溢れる東京ショット／『Esquire HK』表紙カット／シックな魅力溢れるムービー／2024年12月には福岡の街歩きショットも ■SEVENTEENミンギュ、東京でラーメン＆天ぷらそばを