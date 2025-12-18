【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画として玉置浩二の出場が決定した。 ■玉置浩二の今の思いが詰まった応援歌 「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが10周年の節目を迎えた玉置。故郷への変わらぬ思いを胸に、ますます精力的に音楽の旅を続けている。 そんな彼が今回歌うのは3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろし、大きな話題を集めて