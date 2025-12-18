¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û »äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤¬¡Ø»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー2026.4-2027.3¡Ù¤ò2026Ç¯2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£É½»æ¥«¥Ã¥È1¼ïÎà¡Ê¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤ÈÆÃÅµ¥«¥Ã¥È¹ë²Ú12¼ïÎà¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¤é¤·¤µ¡É¤ò¶Å½Ì¡ª ËÜºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Êü²Ý¸å¡×¡£À©Éþ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢