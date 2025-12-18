日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3902枚だった。 ◯2026年1月限（特別清算日：1月9日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 13902( 13902) ソシエテジェネラル証券8126(8126) SBI証券 6215(2649)