日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7737枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 17737( 16694) ソシエテジェネラル証券9912(9268) サスケハナ・ホンコン2717(2717)