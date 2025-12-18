中国メディアの環球時報は17日、「中国の自動車メーカーはグローバル化戦略の第2フェーズに入り、世界市場の3分の1を占めると予測されている」とする記事を掲載した。記事はまず、UBSグループが最新の報告書で、中国の自動車メーカーについて、グローバル化戦略の第2フェーズに入り、電気自動車（EV）技術の優位性や流通網の充実、ブランド認知度の向上を背景に、2030年までに世界の自動車市場の3分の1を占めると予測していること