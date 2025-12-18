中国国家医療保障局は先日北京で開かれた全国医療保障活動会議で、2026年に妊婦健診に対する医療費の保障水準を適切に引き上げ、基本的に制度で保障される範囲の分娩にかかる個人負担を全国的にゼロにする方針を明らかにしました。同局によると、第14次五カ年計画（2021〜2025年）の期間中、全国で出産保険加入者数は2億5500万人に達し、31の省と新疆生産建設集団では条件を満たすすべての補助生殖治療技術（人工授精や体外受精な