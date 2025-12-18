安倍元総理を銃撃し、殺害したなどの罪に問われている山上徹也被告の裁判。検察は無期懲役を求刑しました。（検察官）「被告人を無期懲役に処するのを相当と思料します」求刑を聞いた後、山上徹也被告は少しうなだれた様子を見せました。山上被告（４５）は３年前、奈良市で安倍元総理（当時６７）を手製のパイプ銃で銃撃し殺害した罪などに問われています。山上被告はこれまでの裁判で起訴内容を認めていて、母親が旧統