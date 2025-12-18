モバイル機器などを手がけるXiaomi Japan（シャオミ・ジャパン、東京都港区）は、エントリーモデルという位置づけのスマートフォン「REDMI 15 5G」を2025年12月19日に発売する。SIMフリーモデルはストレージ容量の異なる2モデル容量7000mAhバッテリーを内蔵し、最大2.26日間の使用が可能。1000回の充電サイクルによる長期間の使用や、33ワット急速充電、モバイルバッテリーのようにも使える18ワットリバース充電など、バッテリー関