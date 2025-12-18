人気アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズの新作短編アニメーションが制作され、2026年2月21日〜23日に横浜アリーナで開催される大型フェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」（エヴァフェス）にて上映されることが発表された。【画像】新作短編アニメ上映するスクリーン！『エヴァフェス』会場のイメージイベントのために新規制作された約13分の新作短編アニメーション「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別