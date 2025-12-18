広島・小園海斗内野手（25）の契約更改が、年明けにずれ込む見通しとなった。鈴木清明球団本部長が「（契約更改の日程は）未定。年を越すんじゃないかと思う。詳細を申し上げることはできない」と説明した。既に交渉を重ねており、球団側は条件を提示済み。ただ、次回交渉日の調整が難航しているため、チーム唯一、越年での更改となりそうだ。球団で越年更改となれば12年オフの前田健太（現楽天）以来となる。