パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実が20日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】体重差122キロの相手と対決する角田夏実ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、柔道家の角田。2021〜23年世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、24年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のト