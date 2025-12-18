記者会見する民放連の早河洋会長＝18日午後、東京都千代田区民放連の早河洋会長は18日の定例記者会見で、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）など国際スポーツイベントの放送権料が高騰していることについて「地上波放送は年々難しくなっている現実がある。（スポーツ振興のため）放送は重要だが、採算を度外視するわけにもいかない」と述べた。WBCは、国内での独占放送権を米動画配信大手ネットフリックスが