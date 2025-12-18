星を散りばめたような体表が美しい、希少種の「ギャラクシーフロッグ」/Shivang Mehta/Moment RF/Getty Images（CNN）世界で最も美しい両生類の一つであるギャラクシーフロッグが、無秩序な撮影旅行によって脅威にさらされている。科学者たちがそう警告を発している。生息地の熱帯雨林から、一群が丸ごと姿を消したという。まるで星を散りばめたような姿で知られるギャラクシーフロッグ（Melanobatrachus indicus）は、インドの西