NHK大阪放送局は18日、大阪市内の同局で定例の局長会見。大阪局制作の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の関連イベントについて発表した。「豊臣兄弟！」は主役の豊臣秀長を俳優の仲野太賀（32）、兄・豊臣秀吉を池松壮亮（35）が演じて来年1月4日にスタートする。同10日にはNHK大阪ホール（大阪市中央区）で小一郎（のちの秀長）役の仲野、藤吉郎（のちの秀吉）役の池松がゲストとして登場。初回放送の再放送を鑑賞し