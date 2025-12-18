フィギュアスケート女子の三原舞依（シスメックス）が１８日、今季限りでの引退を表明したことを受け、ファンからは多くのエールが寄せられている。全日本選手権（１９日開幕、東京・国立代々木競技場）の前日練習後、報道陣の取材に対して告白。若年性特発性関節炎やケガと戦いながらも、２２年グランプリ（ＧＰ）ファイナルで優勝。四大陸選手権も２度制するなど、世界の舞台で活躍した。９日には所属先のインスタグラムで