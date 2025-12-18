Image: Shutterstock 2025年6月17日の記事を編集して再掲載しています。不正利用するほうが悪いに決まってるとはいえ、なんで100回以上もセキュリティをパスできちゃうのか…。アメリカ司法省は6月10日、客室乗務員になりすまして6年間にわたり、100便以上もの航空便に無料で不正搭乗していた男に対し、有線通信不正行為と、虚偽の理由で空港の保安区域に侵入した罪で、有罪判決が下されたと