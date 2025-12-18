¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º(¥Ê¥À¥ë¡¢À¾ÌîÁÏ¿Í)¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù(Ëè½µÅÚÍË15:00¡Á)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º(¥Ê¥À¥ë¡¢À¾ÌîÁÏ¿Í)º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï·ëÀ®13Ç¯ÌÜ¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡£¥³¥í¥Á¥­¤Î·ÝÇ½ÍúÎò½ñ¥Ü¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ëÀ®4Ç¯ÌÜ¤Ç¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£18ºÐ¤ÇNSCÂçºå¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿À¾ÌîÁÏ¿Í¤Ï¡¢Åö»þ25ºÐ¤ÎÇ¯¾å¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢¡ÖÀ¸