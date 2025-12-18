2025年も残すところ僅か。2025年は、多くの新しい店がオープンし、30台半ばのパティシエたちによる新店の開業ラッシュの年でもありました。またスイーツ界のトレンドでいえば、生ドーナツブームから派生し、今年はフレンチクルーラーの専門店ができるほどのブームに。 そんな師走の最後に、また新しいお店「Franse cruller-donut」が浅草橋に12月18日オープン。フレンチクル