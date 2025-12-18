弁護士の紀藤正樹氏が18日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中に安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告の裁判員裁判が奈良地裁で行われ、検察側が「無期懲役」を求刑したことを受け、注目される1月の判決では「有期刑が選択される公算が高まりました」との見解を示した。 【写真】安倍元首相が銃撃された現場付近で取り押さえられる山上徹也