さぬき浜街道 さぬき浜街道の高松市と坂出市を結ぶ区間が、12月23日午後4時に4車線化されます。 （記者リポート）「こちら4車線化が進んでいる道路です。中央の2車線にはしきりが置かれていて、まだ通れない状態になっています」 12月23日に4車線化されるのは、さぬき浜街道の高松市生島町から坂出市青海町までの約6.6kmの区間です。 この区間は1981年、2車線の有料道路として開通し、2011年に無料通行