12月31日・大晦日にかけての天気と気温の傾向です。この先は太平洋側でもたびたび雨が降るでしょう。20日(土)から21日(日)は低気圧や前線の影響で九州から北海道にかけて雨が降りそうです。24日(水)から25日(木)も広く雨が降り、雨のクリスマスとなるでしょう。その後も天気は短い周期で変わる見込みです。この先も高温傾向は続きそうです。20日〜21日は広く雨24日〜25日も再び雨19日(金)は北海道から九州にかけて晴れる所が多い