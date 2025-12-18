◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１８日、栗東トレセンラヴェニュー（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）はＣＷコースでアドマイヤテラ（４歳オープン）、ジョーカー（２歳未勝利）の最後方から追走。直線で追われると鋭く脚を伸ばし、前者に２馬身、後者に１馬身半先着した。６ハロン８１秒０―１１秒２と時計も優秀。友道調教師は「折り合いがつい