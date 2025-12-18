18日、12月補正予算案を発表した静岡市の難波市長。一般会計で約94億円の補正予算のうち60億円を占めるのが、国から交付される重点支援地方交付金を活用した「物価高対策」です。（静岡市難波市長）「交付金をいただいているので、これを活用して出来るだけ早く対策を実施したい」静岡市が主な物価高対策として実施するのが「プレミアム付きデジタル商品券」。これまでにも2024年と2025年、「しずトク商品券」という名称で、お得