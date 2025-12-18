◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）１週前追い切り＝１２月１８日、栗東トレセンアドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、荻野琢真騎手（レースは川田将雅騎手）が騎乗し、栗東・ＣＷコースでラヴェニュー（２歳１勝クラス）、ジョーカー（２歳未勝利）と３頭併せ。ラストは相手２頭の方が伸び、遅れてゴールしたが、時計は６ハロン８２秒０―１１秒６と上々だっ