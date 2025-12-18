ソニー・クリエイティブプロダクツから、劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』が、2026年3月27日に公開されます。今作はシリーズ初となるミュージカル要素が満載で、10曲以上の楽曲をみんなで合唱できる体験型ムービーとして登場。 ソニー・クリエイティブプロダクツ「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」 公開日：2026年3月27日(金)上