フィギュアスケート全日本選手権の前日練習が18日、東京・代々木競技場で行われた。女子の渡辺倫果（三和建装・法大）は曲かけでSPを調整。冒頭でトリプルアクセルを着氷するなど大きなミスなく滑りきった。その後も入念に動きを確認し「最後に4回転サルコーをやるぐらい余裕のある練習ができた。あとは練習通りにやるだけ」と充実の表情を浮かべた。12月初旬のGPファイナルでは6位。今大会は五輪代表の最終選考を兼ねる中、