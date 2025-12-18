12月19日から行われる全日本フィギュアスケート選手権。今年は4年に一度のオリンピックの最終選考会を兼ねている。全てが決まる大舞台に挑む、3人のスケーターがいる。北京五輪銀メダリストの鍵山優真（22）、昨季世界選手権初出場を果たした佐藤駿（21）、そして、23年四大陸・世界ジュニア王者の三浦佳生（20）だ。関東を拠点としている3人は、幼いころから競い合うライバルであり良き仲間。来るオリンピックシーズン、3人が誓っ