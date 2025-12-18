記者会見する全国銀行協会の半沢淳一会長＝18日午後、東京都千代田区全国銀行協会（全銀協）の半沢淳一会長（三菱UFJ銀行頭取）は18日の定例記者会見で、日銀が19日の金融政策決定会合で政策金利を30年ぶりの水準となる0.75％程度に引き上げれば「歴史的な環境変化だ」と述べた。銀行の収益の原資である預金の獲得に向け、デジタル技術の活用や利便性の向上が必要だと訴えた。高市政権による財政拡張への懸念から、長期金利が2