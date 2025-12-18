記者会見する筑波大の永田恭介学長＝18日午後、茨城県つくば市筑波大は18日、2027年度から外国人留学生の授業料を7万3千円値上げすると発表した。日本語習得の学習補助や、学生ビザ取得といった生活面の手続き支援にかかる経費を賄い、教育環境の充実を図る狙い。今後も留学生数や物価高の状況に応じ、値上げを検討するという。大学によると、留学生の授業料値上げは初めて。対象は27年4月以降に入学する学部生と大学院生で、