氷点下20.7度まで冷え込み、木の枝も凍り付く厳しい寒さとなった18日朝の北海道・北見市。お湯を空にまくと一瞬で、雲のような水蒸気に。冷たい空気でお湯が一瞬で蒸発し凍るなどして、“お湯花火”ともいわれる現象が起きるといいます。北海道の東部を中心に晴れたことで、昼間に地面を温めた熱が夜の間に逃げる放射冷却の影響で冷え込みが一層強まりました。氷点下を観測した冬日も全国321地点で観測されました。18日は全国的に