【あす19日（金）全国天気】・ポイント晴れる所が多い日中は寒さ和らぐ関東は師走らしい寒さ北海道は夜から雨や雪東海以西も夜には局地的に雨19日（金）は、移動性の高気圧が日本の東へ徐々に離れていくでしょう。ただ、引き続き、高気圧の圏内で、晴れ間の広がる所が多い見込みです。一方、北海道は夜から雨や雪が降り出し、紀伊半島から九州にかけても、夜は局地的に雨の降る所がありそうです。朝は、18日朝より冷える所が多く、