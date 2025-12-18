フィンエアーは、ヘルシンキ〜バンコク/スワンナプーム〜メルボルン線を2026年10月25日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。往路はヘルシンキを深夜に出発し、バンコクに午後に到着の後、短時間の寄港を経て、メルボルンには翌朝に到着する。復路はメルボルンを午後に出発し、バンコクに夕方に到着、ヘルシンキには翌朝に到着する。ヘルシンキからは早朝の欧州各地行きに接続する。クリスティ