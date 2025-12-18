安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１５回公判が１８日、奈良地裁であった。山上被告は最終意見陳述を行わなかった。全ての審理が終了し、結審した。山上被告はこの日、黒の長袖にベージュのズボン姿で審理に臨んだ。弁護側による最終弁論の後、田中伸一裁判長が、弁護側の席に座る山上被告に「最終意見陳述の予定ですが、何か意