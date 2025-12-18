世界平和統一家庭連合＝旧統一教会への高額献金をめぐる裁判で、東京高裁は教団側に6480万円の賠償を命じました。この裁判は、旧統一教会の信者だった母親が、違法な勧誘で1億円以上の献金をさせられたとして、60代の女性が教団側に損害賠償を求めているものです。母親が「賠償請求をしない」とする念書を教団と交わしていたことなどから、1審と2審は訴えを退けましたが、最高裁は去年「念書は無効」と判断し、献金の勧誘の違法性