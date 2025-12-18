茨城県は日本語学校の学生など18人が結核に集団感染したと発表しました。茨城県によりますと2025年8月、県内の日本語学校に通う学生で外国籍の男性（20代）が結核と診断されました。その後、男性と同じ学校に通う学生や教員などあわせて18人が結核に集団感染したことが分かりました。全員治療中で重症者はおらず、他人に感染させるおそれもないということです。