桑田真澄さんが「野球は将来はマイナースポーツに落ちる」と警鐘を鳴らしました。プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは18日、2026年1月よりCBO(チーフ・ベースボール・オフィサー)を務める桑田真澄氏の就任会見を行いました。巨人の二軍監督を退任し充電期間を設けようとしていた桑田さんは「彼らの熱い思いに心を打たれまして、新たな挑戦をしてみようというところに行き着いたんですね」とオイシックスでの新しい一歩を