フィギュアスケート女子の千葉百音（木下グループ）は不退転の覚悟で、日本一決定戦のリンクに立つ。今月上旬のグランプリ（ＧＰ）ファイナル（愛知・ＩＧアリーナ）では、ショートプログラム（ＳＰ）で首位発進も、フリーでの大失速が響いて５位に終わった。大粒の涙を流したが、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表切符獲得へ「沈んでいられない」とリスタート。周囲から励ましの言葉をもらい「その言葉をむげにしないよ