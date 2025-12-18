【モデルプレス＝2025/12/18】タレントのイモトアヤコが12月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの晩ごはんを公開し、反響が寄せられている。【写真】「イッテQ」39歳タレント「身体が温まりそう」家庭的な晩ごはん公開◆イモトアヤコ、彩り豊かな手料理を披露イモトは「晩ごはん」とつづり、豚肉と白菜などを煮込んだ温かそうな家庭的な料理の写真を公開。背後には土鍋と思われる器も写っており、素材を活かした健康