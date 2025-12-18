12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡【1位】天秤座総合運：★★★★★普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。恋愛運いろいろなことを話して一緒に笑