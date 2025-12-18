本日18日、札幌管区気象台から最新の1か月予報が発表されました。向こう1か月の道内は寒気の影響を受けにくく、特に期間の前半は気温がかなり高くなりそうです。また低気圧の影響を受けやすい時期があるため、太平洋側やオホーツク海側は降水量が多くなる見込みです。気温が高い状態で雪が降ると着雪停電の起こるリスクが高まるため、停電への備えを今一度確認しておくことが大切です。1週目(12/20〜12/26) 20日土曜日をピークに高